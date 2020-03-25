Франція вивела своїх військових з Іраку

Командувач іракської армії генерал-лейтенант Абдель Карим Халаф заявив, що французькі військовослужбовці сьогодні, 25 березня, покинули територію Іраку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Іракське агентство новин.

За словами Халафа, французькі військовослужбовці, які беруть участь в міжнародній антитерористичній коаліції на чолі з США, покинули Ірак.

"Французькі війська залишили Ірак та евакуювали авіабазу міжнародної коаліції", - заявив іракський командувач.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США почали процес виведення американських військових з території Афганістану після досягнення мирної угоди з радикальним рухом "Талібан". Повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців.

Також РБК-Україна писало, що про намір вивести частину своїх військових з Афганістану заявили в уряді Британії. Лондон планує до середини липня вивести 330 з 1100 британських військових, які перебувають на території Афганістану.

Крім того, у лютому повідомлялося, що США почали виведення своїх військ з 15 військових баз на території Іраку. Таку заяву зробили в іракському парламенті, однак офіційний Вашингтон її не прокоментував.