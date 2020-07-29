Франція виступила проти тотального закриття кордонів ЄС

Франція закликала країни-члени ЄС уникати повної заборони на поїздки всередині Європи і Шенгенської зони. Франція також не планує забороняти подорожі в європейські країни.

Про це заявив держсекретар МЗС Франції Клеман Бон, передає Politico.

За його словами, французький уряд створить рекомендації для поїздок в небезпечні регіони, де поновилося поширення коронавірусу, але самі поїздки забороняти не буде.

"Треба якомога більше уникати тотального закриття кордонів в межах Європи і Шенгенської зони. Ми намагаємося боротися з кластерами без непропорційних заходів", - сказав Бон.

Як приклад, він навів рекомендацію для мандрівників, які зібралися в іспанську Каталонію, де нещодавно стався спалах вірусу.

"Але ця міра не поширюється на всю Іспанію", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше ЄС дозволив відкрити кордони для деяких категорій українців.

Напередодні стало відомо, що для більшості українців зовнішні межі блоку залишаться закритими на невизначений час.

В українському Кабінеті міністрів сьогодні спрогнозували, коли українці зможуть вільно подорожувати країнами Європи.