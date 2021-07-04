Глава МОЗ Франції очікує нову хвилю COVID-19 до кінця липня: названа причина
Нова хвиля коронавірусу може початися у Франції в кінці липня. Причиною цього в МОЗ країни назвали посилення поширення за останні п'ять днів індійського штаму "Дельта".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ Франції Олів'є Верана.
"За останні п'ять днів поширення вірусу не знижується, а тільки посилюється. Це пов'язано з варіантом "Дельта", який дуже заразний", - написав він у своєму Twitter.
За словами міністра, приклад Великобританії показує, що нова хвиля коронавірусу можлива в кінці липня.
"Ми можемо обмежити його, якщо будемо дотримуватися обмежувальних заходів, проходити вакцинацію і складати тести", - додав він, уточнивши, вакцинація знижує ризик розвитку важких форм захворювання, в тому числі при зараженні штамом "Дельта".
Нагадаємо, раніше французькі вчені допустили, що найближчим часом країну накриє четверта хвиля коронавірусу через поширення варіанту "Дельта". Вони закликали прискорити темпи вакцинації населення.
Раніше Олів'є Веран повідомив, що у Франції за тиждень істотно зросла кількість виявлення "Дельта" - штаму коронавірусу. Зараз 20% випадків захворювання covid-19 припадає на цей небезпечний штам.