Глава МОЗ Франції очікує нову хвилю COVID-19 до кінця липня: названа причина

Нова хвиля коронавірусу може початися у Франції в кінці липня. Причиною цього в МОЗ країни назвали посилення поширення за останні п'ять днів індійського штаму "Дельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ Франції Олів'є Верана .

"За останні п'ять днів поширення вірусу не знижується, а тільки посилюється. Це пов'язано з варіантом "Дельта", який дуже заразний", - написав він у своєму Twitter.

За словами міністра, приклад Великобританії показує, що нова хвиля коронавірусу можлива в кінці липня.

"Ми можемо обмежити його, якщо будемо дотримуватися обмежувальних заходів, проходити вакцинацію і складати тести", - додав він, уточнивши, вакцинація знижує ризик розвитку важких форм захворювання, в тому числі при зараженні штамом "Дельта".