Франція виділить 1,2 млрд євро на проекти розвитку в Україні

Франція виділить Україні 1,2 млрд євро на проекти розвитку. Гроші будуть надані в рамках нової програми фінансового співробітництва між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті президента.
Зазначимо, сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський назвав ці гроші макрофінансовою допомогою, але ці кошти виявилися програмним фінансуванням.
"Економічна підтримка дуже важлива, і ми дуже цінуємо такий крок солідарності з іншими країнами. Потужний крок з боку Еммануеля, з боку Франції, - виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Це дійсно допоможе нам стабілізувати економіку. Ми і зараз вже непогано йдемо, але це потужний крок для економічної стійкості України", - говорив Зеленський.
У свою чергу французький президент Еммануель Макрон заявив, що гарантія на 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги дається "з вірою і підтримкою, як запорука стабільності і безпеки" України.
Як уточнили в Офісі президента України, 1,2 млрд євро програмного фінансування виділяються додатково до виділеної макрофінансової підтримки в 1,2 млрд євро від ЄС.
"Міністерство економіки і фінансів Франції надасть Уряду України 200 млн євро кредиту, а також фінансові гарантії на 1 млрд євро. Під ці гарантії наша держава зможе отримати кредити у французьких банках на пільгових умовах", - йдеться в повідомленні.
Як заявив заступник голови ОП Ростислав Шурма, гроші можуть бути спрямовані на конкретні проекти розвитку, погоджені з французькою стороною. Також ці проекти передбачають залучення французьких постачальників і підрядників.
Крім того, сьогодні були підписані документи з фінансування та постачання в Україну електровозів компанії Alstom на суму 900 млн євро, пожежно-рятувальної техніки та будівництва патрульних катерів для ДСНС, на що передбачено окреме фінансування.
Нагадаємо, на початку лютого Єврокомісія схвалила надання Україні фінансової допомоги на 1,2 млрд євро.
Також повідомлялося, що перший транш на 600 млн євро нададуть без додаткових умов.