Франция не успела перезапустить реакторы, чтобы избежать отключений света, - Bloomberg
Французская атомная промышленность не успела запустить бездействующие реакторы, чтобы избежать отключений света и помочь Европе справиться дефицитом электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание отмечает, что энергетический кризис в Европе может усилиться, если французы не выполнят план перезапуска четверти своих атомных электростанций к середине декабря. График французских энергетиков уже значительно отстает от плана, разработанного несколько недель назад.
"Пока результаты не выглядят обнадеживающими, и сетевой оператор RTE предупредил, что риск дефицита в январе растет", - отмечается в сообщении.
Эти проблемы сделают Францию, которая обычно полагается на ядерную энергетику для более двух третей своей мощности, уязвимой. Даже, несмотря на то, что эта страна менее зависима от поставок российского газа, чем Германия.
Напомним, ранее сообщалось, что Франция выделит 8,4 млрд евро, чтобы помочь компаниям покрыть счета за электроэнергию. Этот шаг должен смягчить последствия роста цен на электроэнергию, и помочь им конкурировать с немецкими предприятиями.
Как сообщал министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, Европа и Франция платят высокую цену за действия России в Украине из-за повышения цен на энергоносители и инфляции.
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