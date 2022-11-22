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Франція не встигла перезапустити реактори, щоб уникнути відключень світла, - Bloomberg

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Вівторок 22 листопада 2022 14:04
Франція не встигла перезапустити реактори, щоб уникнути відключень світла, - Bloomberg Фото: Франція не встигла перезапустити реактори, щоб уникнути відключень світла (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Французька атомна промисловість не встигла запустити бездіяльні реактори, щоб уникнути відключень світла та допомогти Європі впоратися з дефіцитом електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що енергетична криза в Європі може посилитися, якщо французи не виконають плану перезапуску чверті своїх атомних електростанцій до середини грудня. Графік французьких енергетиків значно відстає від плану, розробленого кілька тижнів тому.

"Поки що результати не виглядають обнадійливими, і мережевий оператор RTE попередив, що ризик дефіциту в січні зростає", - наголошується в повідомленні.

Ці проблеми зроблять Францію, яка зазвичай покладається на ядерну енергетику для більш ніж двох третин своєї вразливої потужності. Навіть незважаючи на те, що ця країна менш залежна від постачання російського газу, ніж Німеччина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція виділить 8,4 млрд євро, щоб допомогти компаніям покрити рахунки за електроенергію. Цей крок має пом'якшити наслідки зростання цін на електроенергію та допомогти їм конкурувати з німецькими підприємствами.

Як повідомляв міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер, Європа та Франція платять високу ціну за дії Росії в Україні через підвищення цін на енергоносії та інфляцію.

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Франція АЕС Електроенергія
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