Франция впервые в истории посадила своего экс-президента: Саркози официально заключен в тюрьму

Сегодня Николя Саркози попал в следственный изолятор Санте в Париже для заключения.

"Бывший президент Республики официально заключен во Франции, впервые в этой стране", - говорится в сообщении.

Теперь он пройдет административные формальности, которые требуются от всех новых заключенных, прежде чем попасть в свою камеру.

В тюрьму его сопровождала жена Карла Бруни. Перед выездом Саркози встретился со своими сторонниками, которые организовали возле его дома митинг в поддержку