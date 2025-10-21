RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Франция впервые в истории посадила своего экс-президента: Саркози официально заключен в тюрьму

Фото: бывший президент Франции Николя Саркози (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 21 октября, бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму, где будет отбывать наказание. Это первый случай в истории современной Франции, когда бывший глава государства попал за решетку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV.

Сегодня Николя Саркози попал в следственный изолятор Санте в Париже для заключения.

"Бывший президент Республики официально заключен во Франции, впервые в этой стране", - говорится в сообщении.

Теперь он пройдет административные формальности, которые требуются от всех новых заключенных, прежде чем попасть в свою камеру.

В тюрьму его сопровождала жена Карла Бруни. Перед выездом Саркози встретился со своими сторонниками, которые организовали возле его дома митинг в поддержку

 

Приговор Саркози

Напомним, 25 сентября Парижский суд признал Николя Саркози, который возглавлял Францию с 2007 по 2012 год, виновным в сговоре в рамках дела о финансировании его предвыборной кампании правительством Муаммара Каддафи в 2005-2007 годах. Ему назначили пять лет заключения, из которых один год - условно.

По другим пунктам дела - хищение государственных средств, пассивная коррупция и нарушение правил финансирования избирательной кампании - Саркози признали невиновным.

70-летний бывший президент отвергал все обвинения в течение судебного процесса и подал апелляцию. По данным французских СМИ, новое рассмотрение дела ожидается в ближайшие месяцы.

Вынесенный приговор предусматривает заключение даже в случае поданной апелляции. Апелляционный суд в Париже имеет до 18 месяцев, чтобы назначить рассмотрение жалобы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияНиколя СаркозиПрезидент