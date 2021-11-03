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Франція повертає масковий режим у школах

Автор: Дмитро Левицький

У Франції вирішили повернути обов'язковий масковий режим у школах. Обмеження будуть вводити у департаментах, де перевищено рівень захворюваності на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Le Figaro.

Нове правило почне діяти вже з наступного понеділка, 8 листопада. Масковий режим повернуть у понад 30 департаментах Франції.

"З наступного тижня, з початку навчального року, у департаментах, де рівень захворюваності стабілізувався вище 50 випадків на 100 тисяч жителів, маска знову стане обов'язковою для дітей у школах. Це зачепить 39 департаментів наступного понеділка", - заявив прес-секретар уряду Франції Габріель Атталь.

Масковий режим у французьких школах був скасований ще до початку канікул. Однак зростання захворюваності на коронавірус змусило уряд повернути обмеження.

"Як тільки ми можемо пом'якшити карантин, ми це робимо. Очевидно, що цей принцип діє в обидві сторони. І як тільки ситуація погіршиться, на жаль, ми будемо змушені активувати нові обмеження", - наголосив представник уряду.

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