Франция испытала межконтинентальную баллистическую ракету

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Франции в twitter .

В ведомстве отметили, что в субботу вечером 18 ноября был успешно произведен испытательный пуск ракеты M51.3 без ядерного заряда.

"Первый успешный испытательный запуск стратегической баллистической ракеты М51.3", – заявил Лекорню.

По его словам, эта разработка увековечивает доверие к французскому ядерному сдерживанию и демонстрирует совершенство сектора пусковых установок страны.

Ce soir, un tir d'essai d'un missile M51 заменит нужную линию и эти réalisé avec suceso depuis le centre @DGA Essais de missiles de Biscarrosse.

Objectif Protéger les intérêts vitaux de la France en toute circonstance. https://t.co/nt9rchIEfX— Ministère des Armées (@Armees_Gouv) November 18, 2023

Помощь Украине от Франции

Глава МИД Катрин Колонна заявила летом, что Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки.

А 28 сентября во время своего визита в Киев Лекорня встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили усиление ПВО Украины и возможность совместного производства отдельных вооружений.

В начале ноября Париж заявил о выделении дополнительных 200 млн евро в фонд поддержки Украины, что позволит украинской армии продолжать закупки французской техники.