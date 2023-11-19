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Франция испытала межконтинентальную баллистическую ракету

Франция, Воскресенье 19 ноября 2023 07:57
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Франция испытала межконтинентальную баллистическую ракету Фото: министр обороны Франции Себастьен Лекорню (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил об успешных испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты М51.3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Франции в twitter.

В ведомстве отметили, что в субботу вечером 18 ноября был успешно произведен испытательный пуск ракеты M51.3 без ядерного заряда.

"Первый успешный испытательный запуск стратегической баллистической ракеты М51.3", – заявил Лекорню.

По его словам, эта разработка увековечивает доверие к французскому ядерному сдерживанию и демонстрирует совершенство сектора пусковых установок страны.

Помощь Украине от Франции

Глава МИД Катрин Колонна заявила летом, что Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки.

А 28 сентября во время своего визита в Киев Лекорня встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили усиление ПВО Украины и возможность совместного производства отдельных вооружений.

В начале ноября Париж заявил о выделении дополнительных 200 млн евро в фонд поддержки Украины, что позволит украинской армии продолжать закупки французской техники.

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