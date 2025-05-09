Франция использует доходы с активов РФ на обслуживание САУ Caesar в Украине

"Мы вскоре объявим, что благодаря мобилизации доходов от замороженных акций Франция сможет через свою компанию KNDS обеспечить оперативное обслуживание пушек Caesar, которые Франция поставила Украине, чтобы противостоять атакам России", - сказал Барро.

Издание напомнило, что ЕС решил использовать проценты, полученные от замороженных российских активов, для помощи Киеву.

В июне 2024 года франко-немецкий оружейный концерн KNDS, который, в частности, производит установки Caesar, официально оформил в Париже создание дочернего предприятия в Украине, а затем объявил об учреждении центра технического обслуживания Caesar.

Франция передала около 60 единиц этих САУ, способных выпускать шесть снарядов менее чем за минуту на дальность до 40 км с высокой точностью.

Глава МИД Франции также заявил, что необходимо подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина согласиться на прекращение огня.

"Мы хотим мира, и сегодня единственное препятствие на пути к миру находится в Москве, он проводит парады, его имя Владимир Путин. Вчера президент республики несколько раз разговаривал с президентом Трампом, которому он выразил это твердое убеждение", - добавил он.