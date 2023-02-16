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Франция отправляет в Украину первую партию легких танков AMX-10RC, - СМИ

Фото: AMX-10RC (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Франция отправляет в Украину первую партию из 14-ти легких танков AMX-10RC. Украинские экипажи уже прошли программу обучения этих машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forces Operations .

Эти 14 легких танков AMX-10RC являются первыми среди десятков экземпляров, которые страны Запада пообещали передать Украине.

Столько экипажей и руководителей, прошедших подготовку за последние недели в Сомюрской кавалерийской школе, колыбели французской бронекавалерии.

"Украинский контингент, отправленный в Мэн и Луару, состоял не только из специалистов по бронетанковой разведке. Этого достаточно, чтобы подкрепить гипотезу о другом потенциально более "лобовом" использовании уважаемой машины украинскими войсками", - говорится в материале.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил полную, оперативную и специализированную поддержку Украины со стороны Парижа, в частности, поддержку, сосредоточенную на обороне наземных целей в воздухе, артиллерию и танки.

Ранее сообщалось, что Франция планирует доставить в Украину первые колесные легкие танки AMX10-RC уже в феврале.

В начале января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине легких танков AMX10-RC.

Более подробно о французских колесных танках, которые получит наша страна, можете узнать в материале РБК-Украина.

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