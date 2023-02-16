Франция отправляет в Украину первую партию легких танков AMX-10RC, - СМИ

Эти 14 легких танков AMX-10RC являются первыми среди десятков экземпляров, которые страны Запада пообещали передать Украине.

Столько экипажей и руководителей, прошедших подготовку за последние недели в Сомюрской кавалерийской школе, колыбели французской бронекавалерии.

"Украинский контингент, отправленный в Мэн и Луару, состоял не только из специалистов по бронетанковой разведке. Этого достаточно, чтобы подкрепить гипотезу о другом потенциально более "лобовом" использовании уважаемой машины украинскими войсками", - говорится в материале.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил полную, оперативную и специализированную поддержку Украины со стороны Парижа, в частности, поддержку, сосредоточенную на обороне наземных целей в воздухе, артиллерию и танки.