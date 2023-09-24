Франция отзывает своего посла и прекращает военное сотрудничество с Нигером

Франция отзывает своего посла из Нигера. При этом Париж также прекращает военное сотрудничество с Ниамеем.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Figaro.
"По просьбе Нигера, Буркина-Фасо и Мали мы находились на их территории для борьбы с терроризмом. Эти страны пострадали от государственных переворотов. Сегодня днем я встретился с президентом (Нигера Мохамедом, - ред.) Базумом, который сейчас находится под стражей, поскольку проводил масштабные реформы", - заявил он.
Макрон добавил, что французские солдаты покинут Нигер до конца года.
"Франция решила отозвать своего посла и прекратить военное сотрудничество с Нигером", - добавил он.
Госпереворот в Нигере
В конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума устроила государственный переворот. Главу государства взяли в заложники и объявили о свержении власти.
После этого новым главой Нигера объявил себя руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани.
Несколько стран Африки были готовы предоставить своих военных для вторжения в Нигер с целью прекратить госпереворот.
При этом хунта Нигера обвинила Францию в размещении войск в нескольких странах Западной Африки с целью "военной интервенции". Также они призывали власти Франции отозвать посла из страны.
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