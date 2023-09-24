RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция отзывает своего посла и прекращает военное сотрудничество с Нигером

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Франция отзывает своего посла из Нигера. При этом Париж также прекращает военное сотрудничество с Ниамеем.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Figaro.

"По просьбе Нигера, Буркина-Фасо и Мали мы находились на их территории для борьбы с терроризмом. Эти страны пострадали от государственных переворотов. Сегодня днем я встретился с президентом (Нигера Мохамедом, - ред.) Базумом, который сейчас находится под стражей, поскольку проводил масштабные реформы", - заявил он. 

Макрон добавил, что французские солдаты покинут Нигер до конца года.

"Франция решила отозвать своего посла и прекратить военное сотрудничество с Нигером", - добавил он.

Госпереворот в Нигере

В конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума устроила государственный переворот. Главу государства взяли в заложники и объявили о свержении власти.

После этого новым главой Нигера объявил себя руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани.

Несколько стран Африки были готовы предоставить своих военных для вторжения в Нигер с целью прекратить госпереворот.

При этом хунта Нигера обвинила Францию ​​в размещении войск в нескольких странах Западной Африки с целью "военной интервенции". Также они призывали власти Франции отозвать посла из страны. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль МакронФранцияНигер