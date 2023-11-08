Франция выделит дополнительные 200 млн евро на военную поддержку Украины

"Вы проголосовали в комитете за поправку, открывающую возможность выделения еще 200 млн евро для фонда поддержки Украины. Это также позволит нам начать реализацию новой стратегии по приобретению новой техники для украинской армии", - сказал Лекорню.

По словам министра, речь идет о части финансового законопроекта, позволяющего корректировать кредиты на текущий бюджетный год.

Как сообщает издание, ожидается, что бюджет Министерства обороны Франции на следующий год увеличится на 3,3 миллиарда евро (+7,5%) и достигнет 47,2 миллиарда евро, согласно предусмотренному новым законом о военном программировании на 2024 год.

Помощь Украине от Франции

Ранее глава МИД Катрин Колонна заявила, что Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки.

Недавно уже бывший министр обороны Украины Алексей Резников провел "очень продуктивные" переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

А 28 сентября во время своего визита в Киев Лекорню встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили усиление ПВО Украины и возможность совместного производства отдельных вооружений.