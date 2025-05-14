Франция выделила 10 млн евро на ремонт укрытия на ЧАЭС, поврежденного дроном РФ

Франция внесла 10 млн евро на счет Чернобыльского фонда Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Это позволит в дальнейшем финансировать работы по ремонту защитного укрытия над четвертым энергоблоком ЧАЭС, поврежденного российским дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Как сообщается, о взносе представители Франции объявили во время заседания Ассамблеи доноров Счета международного сотрудничества для Чернобыля.

Соглашение о взносе в Лондоне подписали специальный уполномоченный президента Франции по вопросам экономической помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн и вице-президент ЕБРР по вопросам политики и партнерств Марк Боуман.

"Ваш вклад является чрезвычайно важным для обеспечения ядерной безопасности не только в Украине, но и во всем мире. Это не только поддержка технических решений, но и вклад в глобальную стабильность. Мы высоко ценим наше двустороннее сотрудничество с Францией, партнером, который последовательно поддерживает Украину в самые трудные времена", - отметила заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова.

Она подчеркнула необходимость перехода от реактивной модели реагирования к системному, долговременному подходу к безопасности ЧАЭС.

Чернобыльский фонд ЕБРР

Созданный ЕБРР в 2020 году Счет международного сотрудничества для Чернобыля поддерживает взаимодействие с донорами по комплексному решению вопросов Чернобыля.

Его целью является, в частности, поддержка Украины в преодолении сложных вызовов по демонтажу нестабильных конструкций укрытия над четвертым энергоблоком ЧАЭС, осуществление ремонтных работ для безопасной эксплуатации нового защитного укрытия и обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом.

С началом широкомасштабного российского вторжения сфера действия фонда расширилась, чтобы охватить также мероприятия, направленные на восстановление ядерной безопасности и защиты ЧАЭС.

Учитывая масштабы повреждений нового укрытия над четвертым энергоблоком, ожидается, что стоимость восстановления будет существенной и значительно превысит доступные ресурсы. Общие расходы на полное восстановление Нового безопасного конфайнмента могут превысить 100 млн евро.

На сегодня на счету Фонда находится более 19 млн евро. Всего за время работы Счета международного сотрудничества для Чернобыля было привлечено более 26 млн евро.