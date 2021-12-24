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Франція посилює карантинні заходи через рекорд по COVID-хворим

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Франція, П'ятниця 24 грудня 2021 13:49
Франція посилює карантинні заходи через рекорд по COVID-хворим Фото: у Франції посилять карантинні правила через сплеск COVID (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У Франції посилять карантинні правила. Це пов'язано з рекордним числом добового зростання захворюваності на COVID, яке зафіксували 23 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, у Франції у пасажирів вимагатимуть показати негативні тести на COVID для поїздки на курортні території.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що новий захід набуде чинності 28 грудня і торкнеться мандрівників як із материкової Франції, так і з-за кордону.

Таких заходів вжили після того, як у четвер у країні було зареєстровано щоденний рекорд - 91 608 випадків захворювання на коронавірус. При цьому у Франції швидко поширюється новий штам "Омікрон".

Нагадаємо, влада Франції скасувала замовлення на постачання антивірусного препарату "Молнупіравір" компанії Merck & Co. Це пов`язано з тим, що нові результати випробувань показали його низьку ефективність.

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