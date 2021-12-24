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Франция ужесточает карантинные меры из-за рекорда по COVID-больным

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Франция, Пятница 24 декабря 2021 13:49
Франция ужесточает карантинные меры из-за рекорда по COVID-больным Фото: во Франции усилят карантинные правила из-за всплеска COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Во Франции ужесточат карантинные правила. Это связано с рекордным числом суточного роста заболеваемости COVID, который зафиксировали 23 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, во Франции у пассажиров будут требовать показать отрицательные тесты на COVID для поездки на курортные территории.

Министерство здравоохранения заявило, что новая мера вступит в силу 28 декабря и коснется путешественников как из материковой Франции, так и из-за рубежа.

Такие меры приняли после того, как в четверг в стране был зарегистрирован ежедневный рекорд - 91 608 случаев заболевания коронавирусом. При этом во Франции быстро распространяется новый штамм "Омикрон".

Напомним, власти Франции отменили заказ на поставку антивирусного препарата "Молнупиравир" компании Merck & Co. Это связано с тем, что новые результаты испытаний показали его низкую эффективность.

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