Франция ужесточает карантинные меры из-за рекорда по COVID-больным
Во Франции ужесточат карантинные правила. Это связано с рекордным числом суточного роста заболеваемости COVID, который зафиксировали 23 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Так, во Франции у пассажиров будут требовать показать отрицательные тесты на COVID для поездки на курортные территории.
Министерство здравоохранения заявило, что новая мера вступит в силу 28 декабря и коснется путешественников как из материковой Франции, так и из-за рубежа.
Такие меры приняли после того, как в четверг в стране был зарегистрирован ежедневный рекорд - 91 608 случаев заболевания коронавирусом. При этом во Франции быстро распространяется новый штамм "Омикрон".
Напомним, власти Франции отменили заказ на поставку антивирусного препарата "Молнупиравир" компании Merck & Co. Это связано с тем, что новые результаты испытаний показали его низкую эффективность.