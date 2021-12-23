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У Франції добовий рекорд по COVID-хворим: максимум з початку пандемії

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Париж, Четвер 23 грудня 2021 22:42
У Франції добовий рекорд по COVID-хворим: максимум з початку пандемії Фото: у Франції добовий рекорд по зараженню COVID-19 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Франції за добу зафіксовано понад 90 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник добової захворюваності з початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За даними видання, в країні за останню добу виявили 91 608 нових випадків коронавірусу. Це стало абсолютним рекордом з початку пандемії COVID-19.

Попередній максимум - 86 852 випадки захворювання за добу - був зафіксований на початку листопада 2020 року, на піку другої хвилі пандемії.

Нагадаємо, 22 грудня у Франції зареєстрували понад 73 тисячі нових хворих коронавірусом.

Зазначимо, влада Франції відмовилися від закупівлі таблеток Merck від коронавірусу.

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Франція Коронавірус
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