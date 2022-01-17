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Франція посилила обмеження для невакцинованих від COVID-19

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Франція, Понеділок 17 січня 2022 10:29
Франція посилила обмеження для невакцинованих від COVID-19 Фото: Франція посилила обмеження для невакцинованих від COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Парламент Франції затвердив більш суворі обмеження для людей, які не були вакциновані від СOVID-19. Тепер вони не зможуть відвідувати ресторани, заклади культури і користуватися міжміським транспортом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Deutsche Presse-Agentur.

"Французький парламент в неділю затвердив більш суворі обмеження для людей, які не були вакциновані від COVID-19, оскільки офіційні особи намагаються стримати п'яту хвилю захворюваності", - пише видання.

Закон передбачає, що нещеплені люди у віці 16 років і старше більше не зможуть відвідувати ресторани, заклади культури і користуватися міжміським транспортом.

Французький уряд хоче створити додаткові стимули для людей робити щеплення, оскільки число інфікованих стрімко зростає.

Відтепер одного негативного тесту буде недостатньо. Замість цього необхідно пред'явити докази одужання або вакцинації.

Нагадаємо, раніше Національне зібрання (нижня палата парламенту) Франції схвалило в остаточному читанні законопроект, яким в країні вводиться вакцинний пропуск. Днем раніше документ підтримав Сенат (верхня палата).

Докладно про французький вакцинний пропуск і чим він відрізняється від санітарного пропуску - у матеріалі РБК-Україна.

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