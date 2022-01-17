Франция усилила ограничения для невакцинированных от COVID-19

Парламент Франции утвердил более строгие ограничения для людей, которые не были вакцинированы от СOVID-19. Теперь они не смогут посещать рестораны, учреждения культуры и пользоваться междугородним транспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Deutsche Presse-Agentur .

"Французский парламент в воскресенье утвердил более строгие ограничения для людей, которые не были вакцинированы от COVID-19, поскольку официальные лица пытаются сдержать пятую волну заболеваемости", - пишет издание.

Закон предусматривает, что непривитые люди в возрасте 16 лет и старше больше не смогут посещать рестораны, учреждения культуры и пользоваться междугородним транспортом.

Французское правительство хочет создать дополнительные стимулы для людей делать прививки, поскольку число инфицированных стремительно растет.

Отныне одного отрицательного теста будет недостаточно. Вместо этого необходимо предъявить доказательства выздоровления или вакцинации.