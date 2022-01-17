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Франция усилила ограничения для невакцинированных от COVID-19

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Франция, Понедельник 17 января 2022 10:29
Франция усилила ограничения для невакцинированных от COVID-19 Фото: Франция усилила ограничения для невакцинированных от COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Парламент Франции утвердил более строгие ограничения для людей, которые не были вакцинированы от СOVID-19. Теперь они не смогут посещать рестораны, учреждения культуры и пользоваться междугородним транспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Deutsche Presse-Agentur.

"Французский парламент в воскресенье утвердил более строгие ограничения для людей, которые не были вакцинированы от COVID-19, поскольку официальные лица пытаются сдержать пятую волну заболеваемости", - пишет издание.

Закон предусматривает, что непривитые люди в возрасте 16 лет и старше больше не смогут посещать рестораны, учреждения культуры и пользоваться междугородним транспортом.

Французское правительство хочет создать дополнительные стимулы для людей делать прививки, поскольку число инфицированных стремительно растет.

Отныне одного отрицательного теста будет недостаточно. Вместо этого необходимо предъявить доказательства выздоровления или вакцинации.

Напомним, ранее Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило в окончательном чтении законопроект, которым в стране вводится вакцинный пропуск. Днем ранее документ поддержал Сенат (верхняя палата).

Подробнее о французском вакцинном пропуске и чем он отличается от санитарного пропуска - в материале РБК-Украина.

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