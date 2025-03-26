Франция и Украина усиливают оборонное сотрудничество: Умеров поделился ключевыми детелями

Умеров сообщил, что находясь в Париже он провел встречи с представителями ведущих французских оборонных компаний.

"Их продукция уже демонстрирует эффективность на поле боя в Украине и сосредоточились на развитии нашего сотрудничества. Особый фокус - прямые закупки, локализация производства в Украине и создание совместных предприятий", - пояснил министр.

По его словам, это позволит усилить способности украинской оборонной промышленности и обеспечить устойчивую поддержку наших Сил обороны.

"Благодарен французским партнерам за заинтересованность, открытость к сотрудничеству и готовность развивать индустриальные решения вместе с Украиной", - подытожил Умеров.