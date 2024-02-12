Франция и Польша находятся на одной волне по поводу поддержки Украины, - Туск

Франция и Польша находятся на одной волне в отношении геополитической ситуации и поддержки Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы хотим послать общий сигнал, что мы готовы к солидарности во всех самых сложных ситуациях... Мы восстанавливаем "Веймарский треугольник", - заявил он.

Платформа политического сотрудничества "Веймарский треугольник" между Германией, Францией и Польшей была создана в 1991 году.

Веймарский треугольник

Это неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции, возникшее в 1991 году. В рамках группы проходят многочисленные встречи министров иностранных дел и глав государств. На саммитах не редко дискутируются вопросы относительно Украины.

Отметим, что несколько раз в разный период времени выдвигались инициативы по присоединению Украины к соответствующему союзу, и таким образом превращение "треугольника" в "четырехугольник".

Ранее сообщалось, что 12 февраля министры иностранных дел Польши, Германии и Франции Радослав Сикорский, Анналена Бербок и Стефан Сежурне проведут встречу глав дипломатий стран Веймарского треугольника.

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