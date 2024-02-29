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Франция и Германия опасаются конфискации активов России: Bloomberg узнало причину

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция, Германия и Европейский центробанк выражают осторожность в связи с возможностью конфискации замороженных в странах Запада российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Неназванные источники рассказали изданию, что Франция, Германия и ЕЦБ опасаются ответных действий России в отношении европейских активов, а также влияния на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты. 

Также, как добавляет Bloomberg, одной из причин подобной позиции по конфискации активов является то, что такой радикальный шаг создаст прецедент и подтолкнуть другие страны к тому, чтобы не держать свои резервы в западных валютах на случай, если однажды они подвергнутся аналогичным санкциям.

Недавно министр финансов Франции Бруно Ле Мэр после встречи с коллегами из стран G7 рассказал о том, что правовой основы для конфискации российских активов нет. 

"Нам нужно больше работать", - отмечал чиновник. 

Конфискация российских активов

Напомним, в конце прошлого года издание Financial Times писало о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов российских активов. План хотели согласовать ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину, но этого так и не получилось. 

Последнее время тема конфискации активов РФ становится все более актуальной. В частности, министр финансов США Джанет Йеллен заявляла о том, что существует сильное международное право, экономические и моральные аргументы в пользу таких мер

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила вчера, 28 февраля, конфисковать активы России для того, чтобы финансировать военную помощь Украине

 

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