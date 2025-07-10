Франция и Британия увеличат миротворческие силы для Украины: Макрон назвал цифру

Франции и Британия намерены увеличить количество совместных экспедиционных сил (CJEF) до 50 тысяч военных для будущего пребывания в Украине в рамках "коалиции решительных".
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с премьером Британии Киром Стармером, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
"Мы увеличиваем эти совместные силы с бригады до армейского корпуса, а это означает, что они могут иметь до 50 тысяч военнослужащих, способных к развертыванию в большом бою", - сказал Макрон.
Как уточнил французский президент, эти войска, которые могут быть "увеличены в пять раз" от нынешнего количества, будут иметь костяк, сформированный вокруг Франции и Британии и "способный объединить других европейских партнеров".
По словам Макрона, партнерство CJEF "придаст надежности и прочности европейскому столбу НАТО на оперативном уровне, а также укрепляет стратегическую автономию Европы".
Эта военная мощь будет называться Франко-британскими объединенными силами. Как говорится в сообщении Елисейского дворца, они могут служить "ядром планирования для сил успокоения, которые могут быть развернуты в Украине в рамках прекращения огня".
Напомним, что в начале апреля в Киеве состоялась встреча "коалиции решительных" - это объединение стран, которые пообещали помощь Украине в борьбе с российским агрессором.
О создании коалиции объявил премьер Великобритании Кир Стармер в марте 2025 года.
По итогам "коалиции решительных" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что французские и британские войска прибудут в Украину в числе первых. По словам главы государства, эти страны являются главными представителями европейского континента.
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