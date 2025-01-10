Франция и Великобритания согласовали поддержку Украины и обсудили гарантии безопасности

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер встретились в загородной резиденции британских премьеров. Одной из тем их разговора была Украина.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.

В документе указано, что встреча была сосредоточена на международных целях, Украине, Ближнем и Среднем Востоке, укреплении отношений между Соединённым Королевством и Евросоюзом.

Также обсуждался вопрос углубления отношений, которые объединяют Францию и Британию, в контексте предстоящего франко-британского саммита, который планируется на лето.

В коммюнике отметили, что ситуация в Украине была "в центре разговора".

"Лидеры подтвердили стремление тесно координировать действия с целью поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Они подчеркнули важность продолжения поставок оружия, необходимого для защиты территорий Украины, и обеспечения длительной финансовой поддержки для Украины после 2025 года. Также они подчеркнули важность предоставления Украине гарантий безопасности, чтобы защитить ее от новой агрессии", - сказано в коммюнике.

Помощь от Франции

Стоит напомнить, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Франция уже передала легкие танки AMX-10RC, САУ Caesar, систему ПВО SAMP/T и не только.