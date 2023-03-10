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Франция и Британия намерены помочь Украине с контрнаступлением, - Макрон

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Франция и Великобритания в ближайшей перспективе намерены помочь Украине начать контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Риши Сунаком в Париже.

"Наше желание на ближайшую перспективу - помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести", - сказал Макрон.

Напомним, ранее премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Франция и Британия поддерживают Украину и стремятся оказать нашим воинам дополнительную поддержку, которая будет иметь решающее значение на поле боя.

К тому же, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, Франция и Британия делают все возможное, чтобы покончить с войной в Украине и не дать ей распространиться на другие части мира.

Также ранее мы писали, что во время встречи в Париже премьер-министр Британии Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон подпишут соглашение о разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской агрессией.

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ФранцияВеликобританияЭммануэль МакронВойна России против Украины