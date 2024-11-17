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Франция и Британия разрешили Украине бить по России ракетами Storm Shadow, - Le Figaro

Фото: Storm Shadow (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Франция и Британия позволили Украине нанести удары вглубь российской территории с помощью ракет SCALP и Storm Shadow. Решение было принято вслед за разрешением США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Вслед за разрешением администрации американского президента Джо Байдена относительно дальнобойных ударов по Российской Федерации, Франция и Великобритания также разрешила использовать Украине свое оружие.

Теперь военные Вооруженных сил Украины могут нанести удары вглубь российской территории с помощью не только ATACMS, но и ракет SCALP и Storm Shadow.

Разрешение США на дальнобойные удары

Напомним, что ранее сегодня западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена решила разрешить Украине использовать предоставленное американское оружие для ударов по территории России.

Украина в течение последних месяцев обращалась в США с просьбой предоставить такое разрешение, чтобы наносить удары по военным объектам России вдали от украинских границ. Ранее американская сторона занимала неизменно осторожную позицию по этому вопросу.

Однако за два месяца до инаугурации Дональда Трампа Байден принял решение поддержать запрос Украины.

Отметим, что на этой неделе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, где обсуждался вопрос разрешения на дальнобойные удары. Сибига после встречи отметил, что есть "сдержанный оптимизм" по этому решению.

РБК-Украина сообщали, что Украина может ударить ракетами ATACMS по России уже в ближайшие дни.

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