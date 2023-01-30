Франция и Австралия займутся производством снарядов для Украины

Франция и Австралия договорились о производстве и поставках 155-мм снарядов Украине для поддержки в войне против России.
Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание 20 minutes.
"Несколько тысяч 155-мм снарядов будут произведены совместно", - заявил он.
В свою очередь министр обороны Австралии Ричард Марлес назвал соглашение между странами "многомиллионным проектом" Австралии и "новым сотрудничеством между австралийской и французской оборонной промышленностью".
Напомним, ранее французские СМИ сообщали, что министры обороны Франции и Италия в ходе личной встречи договорились приобрести 700 зенитных ракет на сумму 2 млрд евро. Эти ракеты предназначены для зенитно-ракетного комплекса SAMP-T, который готовятся страны передать Украине.
Сегодня Минобороны Франции подтвердило соглашение с Италией о покупке 700 зенитных ракет для системы ПВО SAMP-T, которую готовят передать Украине.
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