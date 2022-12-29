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Франция создала фонд военной поддержки Украины на 200 млн евро

Фото: министр обороны Франции Себастьян Лекорню и министр обороны Украины Алексей Резников (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Артур Родивилов

Париж создает фонд в размере 200 млн евро, который позволит Украине покупать оружие и военное снаряжение непосредственно у французских производителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

Он заявил о "надежной и постоянной поддержке", которую Франция оказывает Украине с начала войны.

“Мы изучили потребности украинской армии для продолжения этой помощи в 2023 году", - написал французский министр.

Напомним, прибыв в украинскую столицу, Лекорню встретился с министром обороны Алексеем Резниковым и президентом Владимиром Зеленским. Стороны договорились о продолжении передачи систем ПВО нашей стране.

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