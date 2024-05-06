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Франция опровергла вброс об отправке войск в Украину

Париж, Понедельник 06 мая 2024 19:49
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Франция опровергла вброс об отправке войск в Украину Иллюстративное фото: Франция опровергла новый фейк об Иностранном легионе (flickr by John Rafoss)
Автор: Иван Носальский

Франция назвала ложными сообщения в СМИ о том, что она якобы отправила своих военных из Иностранного легиона на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Франции в Twitter.

Фейк о французских военных

Недавно издание Asian Times со ссылкой на экс-помощника заместителя главы Пентагона Стивена Брайена утверждало, что в Славянск якобы отправили около сотни солдат французского Иностранного легиона. Это "сделали, чтобы помочь 54 бригаде ВСУ".

Реакция МИД Франции

В Министерстве иностранных дел Франции отреагировали на такую информацию в СМИ.

"Дезинформационные кампании о поддержке Францией Украины не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска в Украину", - написали в МИД.

Заявления Макрона

Отметим, что такие фейки о французских военных появляются после того, как президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск в Украину. Это произошло после встречи лидеров европейских государств в Париже.

Позже глава французского государства уточнил, что отправка войск возможна в случае, если российские оккупанты возобновят наступление на Одессу или на Киев.

При этом Макрон объяснял, что он не отвергает возможность размещения французских военных в Украине, поскольку Россия не может победить в войне.

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