Франция опровергла вброс об отправке войск в Украину
Франция назвала ложными сообщения в СМИ о том, что она якобы отправила своих военных из Иностранного легиона на территорию Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Франции в Twitter.
Фейк о французских военных
Недавно издание Asian Times со ссылкой на экс-помощника заместителя главы Пентагона Стивена Брайена утверждало, что в Славянск якобы отправили около сотни солдат французского Иностранного легиона. Это "сделали, чтобы помочь 54 бригаде ВСУ".
Реакция МИД Франции
В Министерстве иностранных дел Франции отреагировали на такую информацию в СМИ.
Alerte INFOX— France Diplomatie (@francediplo) May 6, 2024
Les campagnes de désinformation sur le soutien de la France à l’Ukraine ne faiblissent pas, la preuve
NON, la France n'a pas envoyé de troupes en #Ukraine. pic.twitter.com/IYAxLXxzMJ
"Дезинформационные кампании о поддержке Францией Украины не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска в Украину", - написали в МИД.
Заявления Макрона
Отметим, что такие фейки о французских военных появляются после того, как президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск в Украину. Это произошло после встречи лидеров европейских государств в Париже.
Позже глава французского государства уточнил, что отправка войск возможна в случае, если российские оккупанты возобновят наступление на Одессу или на Киев.
При этом Макрон объяснял, что он не отвергает возможность размещения французских военных в Украине, поскольку Россия не может победить в войне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.