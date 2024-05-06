Франция опровергла вброс об отправке войск в Украину

Франция назвала ложными сообщения в СМИ о том, что она якобы отправила своих военных из Иностранного легиона на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Франции в Twitter .

Фейк о французских военных

Недавно издание Asian Times со ссылкой на экс-помощника заместителя главы Пентагона Стивена Брайена утверждало, что в Славянск якобы отправили около сотни солдат французского Иностранного легиона. Это "сделали, чтобы помочь 54 бригаде ВСУ".

Реакция МИД Франции

В Министерстве иностранных дел Франции отреагировали на такую информацию в СМИ.

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Les campagnes de désinformation sur le soutien de la France à l’Ukraine ne faiblissent pas, la preuve



NON, la France n'a pas envoyé de troupes en #Ukraine. pic.twitter.com/IYAxLXxzMJ — France Diplomatie (@francediplo) May 6, 2024

"Дезинформационные кампании о поддержке Францией Украины не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска в Украину", - написали в МИД.