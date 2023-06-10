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Франция самоустранилась от проблемы участия РФ и Беларуси в Олимпиаде-2024

Фото: Эммануэль Макрон и Томас Бах встретились в Париже (twitter.com/iocmedia)
Автор: Антон Федорцив

Не вмешиваться в процесс определения участников Олимпийских игр 2024 после встречи с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом решил французский президент Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МОК.

Президент Франции и глава олимпийского движения после встречи в Париже объявили о невмешательстве страны-хозяина Игр-2024 в допуск белорусских и российских спортсменов к соревнованиям. Решение об их участии до сих пор не принято.

Макрон и Бах согласились, что решение о выступлениях атлетов из РФ и Беларуси на Олимпиаде примет именно МОК. Правда, конкретных сроков в этом вопросе не определили, ограничившись формулировкой о "приемлемом для этого времени". Скорее всего, организация под руководством Баха будет пытаться допустить россиян и белорусов к Играм этим летом.

Весной появились рекомендации МОК спортивным федерациям разрешить представителям РФ и Беларуси соревноваться в статусе нейтральных. Они могут соперничать на элитном уровне при соблюдении нескольких условий. В частности, при отсутствии действующих контрактов с армией или спецслужбами.

Накануне организаторы Олимпиады-2024 определились с датой проведения церемонии зажжения и сроками передачи олимпийского огня в Париж. Церемония пройдет 16 апреля в греческой Олимпии. В столицу Франции огонь попадет через неделю.

К слову, ранее НОК Украины утвердил поименный список спортсменов на Европейские игры-2023.

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ФранцияТомас БахЭммануэль Макрон