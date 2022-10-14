RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция расценила передачу иранских дронов России как нарушение ядерной сделки

Фото: Франция расценила передачу иранских дронов России как нарушение ядерной сделки (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Любая передача иранских беспилотников России будет нарушением резолюции Совета безопасности ООН, которая одобрила ядерную сделку 2015 года между Ираном и мировыми державами.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

Отмечается, что рассматриваемые беспилотники подпадают под действие режима контроля за ракетными технологиями, неофициального политического соглашения между государствами, которое направлено на ограничение распространения ракет и ракетных технологий.

"Мы отмечаем большое количество информации об использовании иранских беспилотников российскими вооруженными силами в Украине. Они были нацелены на гражданские объекты, что является военным преступлением", - заявила она.

Что предполагает резолюция Совбеза ООН

Документ под номером 2231 закрепляет ядерную сделку 2015 года между Ираном и шестью державами - Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и Соединенными Штатами. Резолюция предполагает ограничения деятельности Тегерана по обогащению урана и отмену международных санкций.

В соответствии с этой резолюцией до октября 2020 года действовало эмбарго на поставки оружия Ирану. Несмотря на усилия США при бывшем президенте Дональде Трампе, который вывел Соединенные Штаты из соглашения в 2018 году, по продлению эмбарго на поставки оружия, Иран открыл пути для возможности экспорта оружия.

Однако резолюция по-прежнему включает ограничения на ракеты и связанные с ними технологии. Они действуют до октября 2023 года и охватывают экспорт и покупку передовых военных систем.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на продажу Ираном России дронов-камикадзе. Позже было принято решение лишить посла Ирана аккредитации. Иран, со своей стороны, отверг обвинения и заявил о якобы "влиянии третьих стран".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияИран