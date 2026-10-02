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Франция начала подготовку украинских пилотов на истребителях Rafale

16:15 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: французский истребитель Rafale (Getty Images)

Париж начал подготовку первых украинских пилотов для полетов на французских истребителях Rafale перед их возможной передачей Украине.

Об этом заявил министр-делегат по делам Европы Бенджамен Аддад, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

По словам французского чиновника, Париж сейчас ведет переговоры с Киевом по отправке истребителей Rafale, которые будут управляться непосредственно украинскими экипажами.

Франция уже запустила соответствующую обучающую программу.

"Сейчас мы ведем переговоры с украинцами по поводу отправки Rafale, пилотируемых не французскими пилотами, а украинскими", - заявил Аддад.

Процесс подготовки военных авиаторов проходит по традиционному пути Воздушных сил.

Сначала пилоты тренируются на легких обучающих самолетах Grob G-120TP, затем переходят на усовершенствованные реактивные Dornier Alpha Jet и лишь после этого овладевают сложными истребителями.

Первые четыре самолета Украина может получить сразу после завершения учебного курса.

В июле Франция и Украина объявили о заключении "дорожной карты", определяющей приобретение 16 истребителей Rafale и вооружение к ним.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, первый из них должен совершить полет в украинском воздушном пространстве уже в 2028-2029 годах.

Кроме того, подписанное в ноябре 2025 года письмо о намерениях предусматривает возможное расширение заказа до 100 истребителей в течение следующего десятилетия.

В то же время аэрокосмические аналитики отмечают, что проект остается окутанным неопределенностью.

В настоящее время между сторонами еще не подписан жесткий контракт, а сроки 2028-2029 годов очень сжаты, учитывая текущие мощности Dassault Aviation, которые составляют три самолета в месяц.

Также неопределенными остаются стоимость и структура финансирования этого соглашения.

Напомним, министр-делегат Франции по делам Европы Бенджамен Аддад в сентябре 2026 года озвучил важные прогнозы по дальнейшему сотрудничеству Киева и Парижа.

По его словам, поддержка Украины со стороны Франции будет продолжена и после завершения каденции президента Эммануэля Макрона.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что Украина уже играет ключевую роль в европейской архитектуре безопасности и будет сохранять это значение в дальнейшем.

Именно по этой причине, по словам Аддада, было естественно привлечь Украину к ключевым механизмам ЕС, в частности к финансовому инструменту SAFE для стимулирования оборонных инвестиций.

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