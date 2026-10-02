Франция начала подготовку украинских пилотов на истребителях Rafale

По словам французского чиновника, Париж сейчас ведет переговоры с Киевом по отправке истребителей Rafale, которые будут управляться непосредственно украинскими экипажами.

Франция уже запустила соответствующую обучающую программу.

"Сейчас мы ведем переговоры с украинцами по поводу отправки Rafale, пилотируемых не французскими пилотами, а украинскими", - заявил Аддад.

Процесс подготовки военных авиаторов проходит по традиционному пути Воздушных сил.

Сначала пилоты тренируются на легких обучающих самолетах Grob G-120TP, затем переходят на усовершенствованные реактивные Dornier Alpha Jet и лишь после этого овладевают сложными истребителями.

Первые четыре самолета Украина может получить сразу после завершения учебного курса.

В июле Франция и Украина объявили о заключении "дорожной карты", определяющей приобретение 16 истребителей Rafale и вооружение к ним.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, первый из них должен совершить полет в украинском воздушном пространстве уже в 2028-2029 годах.

Кроме того, подписанное в ноябре 2025 года письмо о намерениях предусматривает возможное расширение заказа до 100 истребителей в течение следующего десятилетия.

В то же время аэрокосмические аналитики отмечают, что проект остается окутанным неопределенностью.

В настоящее время между сторонами еще не подписан жесткий контракт, а сроки 2028-2029 годов очень сжаты, учитывая текущие мощности Dassault Aviation, которые составляют три самолета в месяц.

Также неопределенными остаются стоимость и структура финансирования этого соглашения.