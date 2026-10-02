Франция начала подготовку украинских пилотов на истребителях Rafale

Париж начал подготовку первых украинских пилотов для полетов на французских истребителях Rafale перед их возможной передачей Украине.
Об этом заявил министр-делегат по делам Европы Бенджамен Аддад, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.
По словам французского чиновника, Париж сейчас ведет переговоры с Киевом по отправке истребителей Rafale, которые будут управляться непосредственно украинскими экипажами.
Франция уже запустила соответствующую обучающую программу.
"Сейчас мы ведем переговоры с украинцами по поводу отправки Rafale, пилотируемых не французскими пилотами, а украинскими", - заявил Аддад.
Процесс подготовки военных авиаторов проходит по традиционному пути Воздушных сил.
Сначала пилоты тренируются на легких обучающих самолетах Grob G-120TP, затем переходят на усовершенствованные реактивные Dornier Alpha Jet и лишь после этого овладевают сложными истребителями.
Первые четыре самолета Украина может получить сразу после завершения учебного курса.
В июле Франция и Украина объявили о заключении "дорожной карты", определяющей приобретение 16 истребителей Rafale и вооружение к ним.
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, первый из них должен совершить полет в украинском воздушном пространстве уже в 2028-2029 годах.
Кроме того, подписанное в ноябре 2025 года письмо о намерениях предусматривает возможное расширение заказа до 100 истребителей в течение следующего десятилетия.
В то же время аэрокосмические аналитики отмечают, что проект остается окутанным неопределенностью.
В настоящее время между сторонами еще не подписан жесткий контракт, а сроки 2028-2029 годов очень сжаты, учитывая текущие мощности Dassault Aviation, которые составляют три самолета в месяц.
Также неопределенными остаются стоимость и структура финансирования этого соглашения.
Напомним, министр-делегат Франции по делам Европы Бенджамен Аддад в сентябре 2026 года озвучил важные прогнозы по дальнейшему сотрудничеству Киева и Парижа.
По его словам, поддержка Украины со стороны Франции будет продолжена и после завершения каденции президента Эммануэля Макрона.
Кроме того, чиновник подчеркнул, что Украина уже играет ключевую роль в европейской архитектуре безопасности и будет сохранять это значение в дальнейшем.
Именно по этой причине, по словам Аддада, было естественно привлечь Украину к ключевым механизмам ЕС, в частности к финансовому инструменту SAFE для стимулирования оборонных инвестиций.