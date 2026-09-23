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У Макрона рассказали, какой видят роль Украины в новой архитектуре безопасности Европы

11:55 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова aimg Роман Кот
У Макрона рассказали, какой видят роль Украины в новой архитектуре безопасности Европы Фото: министр-делегат Франции по делам Европы Бенджамен Аддад (commission.europa.eu)
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Украина уже играет ключевую роль в европейской архитектуре безопасности и так будет и дальше.

Об этом интервью РБК-Украина рассказал министр-делегат Франции по делам Европы Бенджамен Аддад.

"Я считаю, что Украина будет играть ключевую роль в этой европейской архитектуре безопасности. И именно поэтому, кстати, было вполне естественно включить Украину в некоторые из этих механизмов, таких как SAFE (финансовый инструмент ЕС для стимулирования оборонных инвестиций - ред.)", - сказал Аддад.

По его словам, это не только первая линия обороны для европейцев, но и возможность для компаний увидеть происходящее объединить европейскую и украинскую оборонную промышленность, чтобы выяснить, как могут сотрудничать над конкретными проектами, например, в сферах кибербезопасности, беспилотников и противовоздушной обороны.

"Именно поэтому мы и создали "Коалицию решительных", ведь знаем, что даже если завтра между Украиной и Россией будет заключено перемирие, это не будет долговременным миром. Это может быть только паузой, перерывом, который Россия использует для перевооружения, перегруппировки и повторного нападения", - отметил министр.

И именно поэтому, по его словам, европейцам нужно также обеспечить гарантии безопасности в долгосрочной перспективе, поддержку украинской армии, возможно, развертывание европейских войск на территории Украины, ведь именно здесь и дальше будет решаться вопрос долгосрочной безопасности Европы.

"Поэтому, на мой взгляд, очевидно, что Украина уже находится в сердце европейской безопасности и будет оставаться там в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Аддад.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу создать общую "архитектуру стойкости" против агрессии России.

По его словам, РФ пытается разъединить Европу, потому странам нужно совместно выстраивать защиту от военных, энергетических и информационных угроз.

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