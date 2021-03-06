Франція та Росія таємно обмінялися видворенням дипломатів

Франція та Росія у грудні 2020 року обмінялися видворенням дипломатів. Однак видворення дипломатів відбувалося таємно.

Про це повідомило французьке видання Les Echos з посиланням на джерела.

Причиною видворення російського дипломата з Франції став шпигунський скандал. Одного з посадовців економічної служби російського посольства в Парижі запідозрили у шпигунстві та вислали з Франції.

Росія у відповідь вжила дзеркальних заходів, виславши одного з дипломатів з економічного відділу посольства Франції в Москві.

Ні Москва, ні Париж офіційно про видворення дипломатів не повідомляли. Крім того, в російському посольстві в Парижі відмовилися коментувати "витоки інформації в ЗМІ".