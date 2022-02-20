Франція та Росія найближчими днями обговорять саміт щодо безпеки в Європі, - Reuters
Президент Російської Федерації Володимир Путін та голова Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Домовились про зустріч міністрів закордонних справ обох країн з метою обговорення саміту щодо безпеки Європи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Під час телефонної розмови сторони порушили питання дипломатичного вирішення загострення ситуації на території України.
Водночас Путін та Макрон домовились про зустріч міністрів закордонних справ обох країн вже найближчими днями. Останні ж обговорять організацію саміту на найвищому рівні з Росією, Україною та союзниками щодо встановлення порядку безпеки в Європі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Макрон та Путін домовились про засідання ТКГ в найближчі години.
Тим часом у США розраховують на дипломатичне урегулювання конфлікту на території України. Як відзначив держсекретар Штатів Ентоні Блінкен, голова Білого дому Джо Байден готовий зустрітися з Путіним будь-якої миті.