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Франція після "різанини в Бучі" виступила за посилення економічного тиску на РФ

Фото: глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ Франції засудили жорстокі вбивства російськими окупантами мирних жителів Бучі під Києвом. Там закликали посилити економічний тиск на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріана, якого цитує Le Parisien.

"Необхідно продовжувати та посилювати міжнародний економічний тиск на Росію. Ми працюватимемо спільно з нашими партнерами, українською владою та компетентними міжнародними судами, включаючи Міжнародний кримінальний суд, над тим, щоб ці дії (Росії - ред.) не залишилися безкарними, щоб винні в цьому злочині відповіли за свої дії, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на жорстокі вбивства цивільних російськими окупантами також відреагували й у Німеччині. Там пообіцяли посилити санкції проти Росії, а Україні продовжити надавати оборонну підтримку.

Разом з тим у Чехії назвали дії окупантів ще одним огидним злочином путінського режиму.

Нагадаємо, після звільнення Бучі від російських окупантів у соцмережах почали публікувати відео та фотографії закатованих загиблих мирних жителів, які лежали посеред вулиці.

Як повідомив міський голова Анатолій Федорук, у братських могилах Бучі вже поховали 280 людей. Після звільнення місто зруйноване, вулиці вкриті тілами місцевих жителів.

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