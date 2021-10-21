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Франція вирішила заморозити ціну на газ на весь 2022 рік

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Париж, Четвер 21 жовтня 2021 21:59
Франція вирішила заморозити ціну на газ на весь 2022 рік Фото: Жан Кастекс, прем'єр Франції (flickr.com/francediplomatie)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив, що уряд країни вирішив заморозити тарифи на газ на весь 2022 рік. Французький уряд планує востаннє підняти тариф у січні наступного року, але всього на 4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFM TV.

"Ми заблокували ціни на газ та обмежили січневе підвищення (тарифів - ред.) до 4 відсотків. Блокування триватиме весь 2022 рік", - сказав прем'єр Кастекс.

Спочатку планувалося, що заморозка тарифів на газ, про яку глава французького уряду оголосив наприкінці вересня, буде діяти до квітня 2022 року. Тоді Кастекс вважав, що ціни на газ у Європі почнуть знижуватися саме в середині весни наступного року.

Нагадаємо, 14 жовтня ціна на газ на європейському ринку перевищила 1200 доларів за тисячу кубометрів.

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