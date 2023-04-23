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Франция просит Китай объяснить позицию по суверенитету постсоветских стран из-за заявления посла

Иллюстративное фото: Франция просит Китай объяснить позицию по суверенитету постсоветских стран из-за заявления посла (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во Франции выразили обеспокоенность по поводу заявления китайского посла в Париже относительно суверенитета бывших советских республик и статуса Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Франции, которое обнародовал депутат Бенджамин Хаддад.

"Мы с тревогой узнали о замечаниях посла Китая во Франции относительно границ стран, которые стали независимыми после распада Советского Союза в 1991 году. Китай должен сказать, отражают ли эти замечания его позицию. Мы надеемся, что это не так", - говорится в заявлении.

МИД Франции отмечает, что выражает полную солидарность со всеми союзниками и заинтересованными партнерами, которые обрели долгожданную независимость после десятилетий угнетения.

"Что касается конкретно Украины, то она была международно признана в пределах границ, включая Крым, в 1991 году всем международным сообществом, включительно с Китаем, после распада СССР как новое государство-член Организации Объединенных Наций", - отметили в МИД.

Во Франции также подчеркнули, что аннексия Крыма Россией в 2014 году является незаконной с точки зрения международного права. К тому же, устав ООН, основанный на принципе суверенитета и территориальной целостности, запрещает захват территории силой.

Напомним, китайский посол Лу Шайе заявил, что постсоветские республики якобы не имеют статуса в международном праве. Он также не уверен в принадлежности Крыма Украине.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что Лу Шайе не знает географии, идет ли его мнение вопреки позиции Китая.

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