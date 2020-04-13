Франція продовжить карантин до 10 травня

Президент Франції Еммануель Макрон оголосить про продовження карантину для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє Le Figaro.

Як пише видання, карантин у Франції продовжать, ймовірно, до 10 травня. Французька влада побоюється сценарію другої хвилі через поспішне зняття обмежень, тому їх будуть скасовувати поступово і тільки після стабілізації рівня поширення хвороби.

Разом з тим, великі зібрання, культурні чи релігійні події, можуть залишатися забороненими і після 10 травня.

"Цей тип зборів є вогнищем епідемії, що поширюється набагато небезпечніше, ніж контакт між людьми на вулиці", - сказав професор Дідьє Рауль під час дискусії за закритими дверима з Макроном.

Нагадаємо, у Франції від початку спалаху епідемії коронавірусу померли 14 тисяч 393 особи, з них 310 - за останню добу. За весь час 9 тис. 253 людини померли в лікарні і 5 тис. 140 осіб у будинках престарілих та інших медико-соціальних установах.

Зазначимо, на сьогодні у світі зареєстровано 1 млн 853 тис. 183 випадки інфікування коронавірусом.