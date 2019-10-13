Франція припиняє поставляти зброю Туреччини

Поки Туреччина продовжує військову операцію в Сирії проти курдів Франція не буде поставляти Анкарі зброю. Про це повідомляє французьке Міністерство закордонних справ.

Таке рішення МЗС ухвалило спільно з міністерством оборони республіки. Франція побоюється, що її зброя, продана до Туреччини, може бути застосована під час наступу на курдів.

"В очікуванні припинення цієї операції Франція вирішила призупинити будь-які проекти експорту військових матеріалів Туреччині. Це рішення набирає чинності негайно", - повідомляє МЗС.

Також відомство зазначає, що Париж рішуче засуджує проведену Туреччиною військову операцію. Крім того, вже в понеділок, 14 жовтня, в Люксембурзі заплановане засідання Ради з міжнародних справ Європейського союзу. В ході цього засідання країни Європи можуть узгодити спільну позицію з цього питання.

Відзначимо, що трохи раніше аналогічне рішення ухвалила Німеччина, про що повідомив глава МЗС країни Хайко Маас.

Нагадаємо, згідно з інформацією Туреччини, в ході військової операції в Сирії за підтримки сирійських опозиційних сил Анкара захопила місто Рас-ель-Айн. Також Міноборони Туреччини заявило, що військові зі складу операції "Джерело миру" ліквідували 415 терористів.

Військова операція на північному сході Сирії "Джерело миру" Туреччина почала 9 жовтня проти курдських "Загонів народної самооборони". Анкара вважає їх терористичною організацією. Дії Туреччини вже засудили США, ПАРЄ та Ліга арабських держав.

Туреччина вважає операцію обґрунтованою, посилаючись на угоду підписану Анкарою і Дамаском в 1998 році. Президента Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що відповідно до цього договору, турецькі військові отримують право самостійно переслідувати терористів, якщо з ними не впорається влада Сирії.