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Франція зажадала від своїх компаній дотримуватися санкцій проти Росії

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Україна, Вівторок 15 березня 2022 10:03
Франція зажадала від своїх компаній дотримуватися санкцій проти Росії Фото: санкції проти Росії повинні дотримуватися всі французькі компанії (bory.net)
Автор: Олександр Білоус

Представник французького уряду Габріель Атталь заявив, що вкрай важливо, щоб французькі компанії дотримувалися санкції проти Росії, введені Європейським союзом. За його словами, нафтовий гігант TotalEnergies вже робить це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Важливо те, що французькі компанії застосовують санкції", - сказав Атталь телеканалу France 2, коли його запитали про TotalEnergies, яка знаходиться під тиском інвесторів-активістів і неурядових організацій, що вимагають покинути Росію після її вторгнення в Україну.

Аттал додав, що четвертий пакет санкцій ЄС, прийнятий в понеділок, передбачає відмову від нових інвестицій в Росію, що TotalEnergies вже вирішила зробити.

TotalEnergies засудила російську агресію проти України і призупинила нові інвестиції в країну, але не послідувала прикладу британських колег BP і Shell, які йдуть з Росії.

Інвестор-активіст Clearway Capital звернувся до Ради директорів TotalEnergies із закликом припинити діяльність в Росії у світлі війни в Україні або провести голосування з цього питання на наступних зборах акціонерів.

Дві провідні французькі неурядові організації також планують подати до суду на TotalEnergies у зв'язку з можливими порушеннями прав людини, якщо тільки вона не розірве свої ділові зв'язки з Росією, йдеться в листі генеральному директору енергетичної компанії.

Французька нафтова компанія володіє 19,4% акцій "Новатека", найбільшого в Росії виробника зрідженого природного газу (СПГ), а також частки в проекті "Арктик СПГ", очолюваному "Новатеком".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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