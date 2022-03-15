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Франция потребовала от своих компаний соблюдать санкции против России

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Украина, Вторник 15 марта 2022 10:03
Франция потребовала от своих компаний соблюдать санкции против России Фото: Санкции против России должны соблюдать все французские компании ((gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что крайне важно, чтобы французские компании соблюдали санкции против России, введенные Европейским союзом. По его словам, нефтяной гигант TotalEnergies уже делает это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Важно то, что французские компании применяют санкции", - сказал Атталь телеканалу France 2, когда его спросили об TotalEnergies, которая находится под давлением инвесторов-активистов и неправительственных организаций, требующих покинуть Россию после ее вторжения в Украину.

Аттал добавил, что четвертый пакет санкций ЕС, принятый в понедельник, предусматривает отказ от новых инвестиций в Россию, что TotalEnergies уже решила сделать.

TotalEnergies осудила российскую агрессию против Украины и приостановила новые инвестиции в страну, но не последовала примеру британских коллег BP и Shell, которые уходят из России.

Инвестор-активист Clearway Capital обратился к совету директоров TotalEnergies с призывом прекратить деятельность в России в свете войны в Украине или провести голосование по этому вопросу на следующем собрании акционеров.

Две ведущие французские неправительственные организации также планируют подать в суд на TotalEnergies в связи с возможными нарушениями прав человека, если только она не разорвет свои деловые связи с Россией, говорится в письме генеральному директору энергетической компании.

Французская нефтяная компания владеет 19,4% акций "Новатэка", крупнейшего в России производителя сжиженного природного газа (СПГ), а также доли в проекте "Арктик СПГ", возглавляемом "Новатэком".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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