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Франция наказала владельца танкера "теневого флота" РФ

19:18 02.07.2026 Чт
2 мин
Приспешник россиян заплатит большой штраф за нарушение законов ЕС
aimg Елена Бджола
Фото: танкер Tagor (Getty Images)

Франция объявила судебное решение насчет владельца ранее задержанного судна-нарушителя Tagor.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Le Monde.

Франция оштрафовала танкер "теневого флота" РФ Tagor

Франция наложила штраф в 1 млн евро на владельца судна Tagor, которое принадлежит к российскому "теневому флоту" и было задержано в конце мая ВМС в Атлантике.

"Владельца танкера оштрафовали за отсутствие должного флага и отказ выполнить требования французских военных", - заявил прокурор Бреста Стефан Келленберже.

Подробности задержания Tagor

Французские военные заподозрили, что танкер Tagor ходит под фальшивым флагом.

Подсанкционный корабль раньше неоднократно менял флаги. На этот раз Tagor следовал из России под камерунским флагом.

После задержания судно сопровождали в бухту Дуарнене в департаменте Финистер, прокуратура открыла расследование. Российского капитана танкера арестовали, однако впоследствии его отпустили.

Когда завершится процедура признания вины, административное задержание судна будет отменено. Тогда Tagor сможет покинуть территориальные воды Франции.

ВМС Франции 31 мая задержали танкер "Тагор", следовавший из России и находящийся под международными санкциями. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, операцию провели в Атлантическом океане при поддержке нескольких партнеров.

Танкер Deliver был остановлен силами ВМС Франции вблизи Сицилии и конвоирован в залив Фос. В настоящее время судно находится в распоряжении марсельской прокуратуры.

Законодатели Германии и Франции призывают к жестким проверкам и задержанию судов "теневого флота" РФ. Эти корабли помогают Москве обходить нефтяные санкции ЕС и США.

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