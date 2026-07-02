Франция наказала владельца танкера "теневого флота" РФ

Франция оштрафовала танкер "теневого флота" РФ Tagor

Франция наложила штраф в 1 млн евро на владельца судна Tagor, которое принадлежит к российскому "теневому флоту" и было задержано в конце мая ВМС в Атлантике.

"Владельца танкера оштрафовали за отсутствие должного флага и отказ выполнить требования французских военных", - заявил прокурор Бреста Стефан Келленберже.

Подробности задержания Tagor

Французские военные заподозрили, что танкер Tagor ходит под фальшивым флагом.

Подсанкционный корабль раньше неоднократно менял флаги. На этот раз Tagor следовал из России под камерунским флагом.

После задержания судно сопровождали в бухту Дуарнене в департаменте Финистер, прокуратура открыла расследование. Российского капитана танкера арестовали, однако впоследствии его отпустили.

Когда завершится процедура признания вины, административное задержание судна будет отменено. Тогда Tagor сможет покинуть территориальные воды Франции.