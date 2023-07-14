Франция согласовала с Индией новые оборонные контракты, - FT

Франция в преддверии визита в Париж премьер-министра Индии Нарендры Моди согласовала с Дели два крупных оборонных контракта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Такие контракты направлены на углубление торговых и дипломатических связей между странами, и могут стать противодействием растущему влиянию Китая, говорится в материале.

Как заявили в Министерстве обороны Индии в четверг, было дано первоначальное разрешение на покупку 26 истребителей Rafale для своего флота, а также 3 новых подводных лодок класса Scorpène.

Также в Минобороны Индии отметили, что вопрос цены подводных лодок и реактивных самолетов еще полностью не согласован.

Индийские ВВС уже имеют в своем авиапарке 36 реактивных самолетов Rafale производства Dassault Aviation, а также Дели имеет 6 подлодок Scorpène производства французской военно-морской группы.

По словам французского чиновника, во время двухдневного визита Моди одной из тем бесед с президентом Эммануэлем Макроном станет полномасштабная война РФ против Украины. Также лидеры обсудят влияние Китая в преддверии сентябрьского саммита G20, который Индия проведет в Нью-Дели.

Закупки Индией французского вооружения

В результате данных контрактов Франция становится вторым по величине поставщиком оружия в Индию после РФ.

Предыдущий заказ Дели на самолеты Rafale, подписанный в 2015 году, обошелся Индии в 5 миллиардов евро, и был направлен на модернизацию стареющего парка ВВС. Так, все военные самолеты Индии поставлены с 2020 года.

Французский производитель двигателей Safran также стремится расширить совместно с индийской Hindustan Aeronautics Limited предприятие, созданное в 2022 году, и производящее двигатели для армейских вертолетов.

Снижение зависимости Дели от РФ

Недавно министр обороны Индии Раджнат Сингх заявил, что страна намерена заказать оружие у отечественной военной промышленности на сумму более 100 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.

Как писало Reuters, высокопоставленный офицер Индии подчеркнул, что Дели должно уменьшить зависимость от России.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, за последние 20 лет Индия закупила оружия на сумму более 60 миллиардов долларов, из которых 65% или почти 39 миллиардов долларов пришлось на РФ.

Однако продолжающейся широкомасштабной военной агрессии Кремля против Украины привела к срыву некоторых военных поставок в Индию, что усугубило давнее стремление страны диверсифицировать импорт или заменить его отечественной техникой.

Напомним также, что Индия объявила о значительных закупках американского оборонного оборудования во время визита премьера Моди в Вашингтон в прошлом месяце.

Также в мае сообщалось, что в Индии оборонное производство впервые достигло 12 млрд долларов.