Индия стала больше закупать оружия у США, чтобы снизить зависимость от РФ, - Reuters

Индия закупает оружие у США на миллиарды долларов. Страна хочет сместить свою зависимость от российского оборонного оборудования и двигаться в сторону стран Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Индия является крупнейшим импортером оружия в мире, но почти все его основные закупки оружия теперь включают в себя положение о совместном производстве или передаче технологий", - говорится в материале.

Отмечается, что война России против Украины привела к срыву некоторых военных поставок в Индию, что усугубило давнее стремление Нью-Дели диверсифицировать импорт или заменить его отечественной техникой.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, за последние 20 лет Индия закупила оружия на сумму более 60 миллиардов долларов, из которых 65% или почти 39 миллиардов долларов пришлось на Россию.

Снижение зависимости от РФ

Министр обороны Раджнат Сингх заявил, что Индия намерена заказать оружие у отечественной военной промышленности на сумму более 100 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.

"Это реальность, что мы должны уменьшить зависимость от России", - на анонимных условиях сказал высокопоставленный офицер Индии, который работает над будущим потенциалом Вооруженных сил.

Закупки оружия у США

Индия объявила о значительных закупках американского оборонного оборудования во время государственного визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон в прошлом месяце, включая заказ двигателей GE для истребителей на сумму более одного миллиарда долларов.

Также обсуждается возможная сделка на 3 млрд долларов по беспилотникам MQ-9B SeaGuardian.

Сотрудничество Индии и России

После вторжения РФ в Украину Индия заняла нейтральную позицию. Страна прямо не осудила войну против Украины, однако и не высказывалась в сторону ее поддержки.

В декабре 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт нефти с территории РФ. Страны "Большой семерки" и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

По данным Reuters, рост импорта российской нефти в Индию достиг рекордного уровня около 1,95 млн баррелей в сутки в мае, что привело к сокращению закупок в Ираке и Саудовской Аравии.