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Франція планує посилити карантин, можливі точкові локдауни

Автор: Дмитро Левицький

Уряд Франції завтра, 11 вересня, розгляне питання щодо посилення карантину в країні через зростання захворюваності на COVID-19. Уряд розгляне питання впровадження обмежень у регіонах та містах, де зростає захворюваність.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час прес-конференції на Корсиці.

Французький лідер не виключає, що уряд може запровадити точковий жорсткий карантин, а також може ухвалити рішення про закриття громадських об'єктів та обмеження на зібрання громадян.

Макрон уточнив, що ці обмеження не будуть загальними, а ухвалюватимуться з огляду на епідемічну ситуацію в конкретному місті чи регіоні Франції.

Нагадаємо, понад 900 тисяч жителів планети стали жертвами захворювання на коронавірус, найбільше летальних випадків зафіксовано у США.

Також РБК-Україна писало, що у жовтні Німеччина скасує загальнонаціональне застереження від поїздок за межі Шенгенської зони та ЄС.

Крім того, за минулу добу в Україні зафіксували понад 2500 нових випадків коронавірусу.

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