Франция поддерживает членство Украины в НАТО: когда это произойдет

По его словам, в случае повторного нападения России на Украину после заключения мирного соглашения, страна может получить членство в Альянсе.

"Франция заявила, что лучшей гарантией безопасности в день достижения мира является гарантия НАТО, потому что это гарантия, которую Россия никогда не испытывала. Я не думаю, что мы должны исключать, что эта карта будет разыграна. Это самая эффективная и наименее затратная гарантия безопасности", - сказал Барро.