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Франция поддерживает членство Украины в НАТО: когда это произойдет

Фото: министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Франция до сих пор выступает за членство Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО). Это должно стать самой действенной гарантией ее безопасности от дальнейших вторжений России.

Об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника телеканалу TF1.

По его словам, в случае повторного нападения России на Украину после заключения мирного соглашения, страна может получить членство в Альянсе.

"Франция заявила, что лучшей гарантией безопасности в день достижения мира является гарантия НАТО, потому что это гарантия, которую Россия никогда не испытывала. Я не думаю, что мы должны исключать, что эта карта будет разыграна. Это самая эффективная и наименее затратная гарантия безопасности", - сказал Барро.

Европейские гарантии безопасности для Украины

Напомним, на понедельник, 17 февраля, в Париже запланирован саммит оборонных государств Европы. Участниками встречи станут представители крупнейших европейских государств, а также лидеры НАТО и ЕС.

Темой встречи станет обсуждение гарантий безопасности, которые Европа может предоставить Украине, в частности автоматическое приобретение страной членства в НАТО в случае нарушения Россией соглашения о прекращении огня.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "предохранители", которые должны содержать гарантии безопасности в случае повторного вторжения РФ.

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