ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Франция передаст Украине шесть гаубиц Caesar в ближайшие недели

Новина українською →
Париж, Четверг 10 ноября 2022 03:05
Франция передаст Украине шесть гаубиц Caesar в ближайшие недели Фото: Франция передаст Украине шесть гаубиц Caesar в ближайшие недели (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Власти Франции собираются передать Украине еще шесть гаубиц Caesar.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекарню в эфире LCI.

Он отметил, что речь идет о вооружениях, которые президент Эммануэль Макрон обещал отправить Украине в рамках военной помощи.

"Мы доставим их в ближайшие недели. Пока что мы поставили другие виды артиллерии предыдущего поколения - гаубицы TRF1", - пояснил Лекорню.

Как указал глава минобороны Франции, Париж выполнит свое обещание, которое заключалось в отправке Украине 24 гаубиц Caesar.

Он также подчеркнул, что военная поддержка Украине не делает Францию частью конфликта.

Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

Напомним, что Украина попросила у Франции и Италии системы ПВО SAMP-T.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил планы поставок Украине дополнительных гаубиц Caesar.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Оружие в Украине
NEWS
Оккупанты отходят? Что происходит в Херсоне и области
Оккупанты отходят? Что происходит в Херсоне и области
DAILY
Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией