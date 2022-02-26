Франція надасть Україні зброю та військове обладнання, - Зеленський

Франція передасть Україні зброю. Крім того, країна надасть і військове обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в Twitter.

"Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!" - написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Швеція передає Україні військово-технічну та гуманітарну допомогу.

Додамо, Україна нещодавно отримала чергову військову підтримку від Канади. Прибув другий літак з летальною зброєю.

Зазначимо, голова Верховної ради Руслан Стефанчук звернувся до народів світу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну та закликав допомогти озброєннями і технікою.