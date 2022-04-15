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Франція передає Україні пожежні машини, "швидкі" і 50 тонн рятувального обладнання, - Макрон

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Франції Еммануель Макрон розповів про передачу Україні партії пожежних машин і карет "швидкої допомоги", а також аварійно-рятувальне обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter глави французької держави.

"На підтримку України наші пожежники і рятувальники завтра (у п'ятницю, 15 квітня, - Ред.) доставлять 24 пожежні машини і машини швидкої допомоги, а також 50 тонн аварійно-рятувального обладнання", - пише Макрон.

Він уточнив, що це стане другою колоною за місяць.

Також президент Франції подякував співвітчизникам, компаніям, агенціям та спільноті, що вносять свій внесок у таку допомогу для України.

Також Макрон поінформував, що за 50 днів повномасштабної російської військової агресії Франція поставила Україні військову техніку на суму понад 100 мільйонів євро.

"Ми надамо додаткові можливості. Я присвятив себе цьому. У Європі ми теж мобілізуємо 1,5 мільярда євро на оснащення українських сил. Ми продовжимо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Макрон відмовився називати війну РФ проти України геноцидом, при цьому назвав українців і росіян "братніми народами". Після цього президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з Макроном і обговорив розслідування злочинів російських окупантів.

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ФранціяУкраїнаЕммануель Макрон